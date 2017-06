PJ investiga caso de homem baleado hoje em Caminha

De acordo com a fonte da diretoria de Braga da PJ, "o homem vive sozinho e num local isolado" daquela freguesia do concelho de Caminha, no distrito de Viana do Castelo.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, adiantou que "a vítima não sofreu ferimentos graves, mas foi transportada ao hospital, depois ter sido socorrida no local pelo INEM".

A mesma fonte adiantou que o caso passou para a alçada da PJ por envolver arma de fogo.

À Lusa, o presidente da Junta de Venade e Azevedo, António Calçada, explicou que a vítima "tem dificuldades financeiras e de integração social e que vive num anexo construído pelo próprio, num terreno de que é proprietário".

Lusa