Rui Moreira questiona defesa do PM em sediar no Porto a Agência Europeia do Medicamento

Fontes do Governo disseram à SIC que Rui Moreira só apresentou a proposta para sedear a agência no Porto na véspera do Conselho de Ministros tomar uma decisão.

À SIC, as mesmas fontes confirmam que o primeiro-ministro defendia a hipótese do Porto, porque traria benefícios não comparáveis com aqueles que Lisboa teria se viesse a ser escolhida, e que numa fase inicial foi também avaliada Coimbra, no entanto nunca chegou a ser considerada uma hipótese por não ter aeroporto.

Bruxelas garantiu que a candidatura portuguesa só teria hipóteses reais se a escolha fosse Lisboa, revelaram ainda as fontes.

Em comunicado, o Presidente da Câmara do Porto sublinha que a comissão de acompanhamento foi criada na mesma resolução que decidiu a candidatura de Lisboa e garante que nunca foram pedidas informações ao Porto sobre as condições para receber a sede do regulador europeu do medicamento.

Moreira garante, ainda, que a cidade tem todas as condições para as ligações aéreas necessárias, até melhores que Lisboa, e que tem várias escolas estrangeiras para os filhos dos funcionarios da agência.