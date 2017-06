GNR deteve em Trancoso suspeito de atear fogo por negligência

Fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda disse à agência Lusa que o fogo, que eclodiu pelas 15h18 de sexta-feira, numa zona de pasto e de mato na área da União de Freguesias de Vale do Seixo e Vila Garcia, no concelho de Trancoso, teve origem "por negligência", quando o suspeito usava uma motorroçadora.

O homem foi detido pela GNR e posteriormente libertado, mas notificado para, na segunda-feira, se apresentar no tribunal de Trancoso para primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventual medida de coação.

Este ano, a GNR já deteve quatro pessoas no distrito da Guarda por crime de incêndio florestal por negligência, indicou a mesma fonte.

O incêndio de sexta-feira no concelho de Trancoso foi dominado pelos bombeiros pelas 19h37 e, segundo a GNR da Guarda, a área ardida e os prejuízos ainda não estão contabilizados.

Estiveram envolvidos no combate às chamas 144 bombeiros com 37 viaturas e dois helicópteros, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro da Guarda.



