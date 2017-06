Cristas "em profundo choque" expressa pesar e envia abraço aos bombeiros

"Em profundo choque, perante a tragédia que se vive no distrito de Leiria, expresso o meu pesar pelas vítimas mortais e a minha total solidariedade para com as famílias atingidas", afirma Assunção Cristas, numa nota enviada às redações.



Dirigindo-se "a todos os bombeiros", a presidente do CDS-PP enviou "um forte abraço pela forma heroica como estão a travar mais uma dura batalha contra as chamas".



Dezanove pessoas morreram no incêndio que deflagrou durante a tarde de sábado no concelho de Pedrógão Grande, disse o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, aos jornalistas, no local.



Segundo Jorge Gomes, além das 19 vítimas mortais, há ainda vinte feridos, seis dos quais bombeiros, e duas pessoas desaparecidas. Dos 14 feridos civis, dez estão em estado grave e cinco dos seis bombeiros foram retirados do terreno, para serem assistidos.