Declarado plano de emergência distrital após tragédia em Pedrógão Grande

Em declarações aos jornalistas, Jorge Gomes afirmou que o primeiro-ministro, António Costa, está a acompanhar, a partir do posto de comando nacional, "todas as ocorrências" do incêndio que começou ao início da tarde de sábado em Pedrógão Grande, no distrito de Leiria.

Segundo o membro do executivo, mantém-se o mesmo número de vítimas - 19 mortos civis e 20 feridos.

Jorge Gomes referiu ainda que foi instalado um hospital do INEM em Avelar, concelho de Ansião, e a casa funerária de Pedrógão Grande foi aberta para receber "os corpos que foram encontrados".

"O incêndio continua com quatro frentes ativas, muito violentas, muito fortes e continuam a chegar reforços", disse o secretário de Estado, acrescentando que, de momento, há 331 homens a combater as chamas.

De acordo com Jorge Gomes, a primeira prioridade é "socorrer as pessoas".

Lusa