Reposta circulação rodoviária no Túnel do Marão nos dois sentidos

De acordo com um comunicado da entidade, o incêndio provocou alguns danos ao nível da infraestrutura e dos sistemas de segurança e monitorização, obrigando, na altura, à suspensão da circulação em ambos os sentidos no túnel.



No domingo de 11 de junho, um incêndio de um autocarro com 20 passageiros da empresa Rodonorte, dentro do Túnel do Marão, ao quilómetro 74 da autoestrada do Marão, entre Amarante e Vila Real, obrigou ao corte do trânsito em ambos os sentidos, sem causar vítimas.

Na segunda-feira seguinte, o trânsito no túnel foi reaberto no sentido Vila Real - Amarante.



De acordo com a IP, os trabalhos realizados envolveram, entre outros, a reparação e limpeza das superfícies de betão, a repavimentação de uma secção com cerca de 100 metros de comprimento e a reparação e substituição, total ou de alguns componentes, dos equipamentos e sistemas de segurança, iluminação e comunicações instalados.



Executadas estas intervenções, seguiram-se as fases de vistoria e certificação realizadas pelas entidades competentes, acrescenta, no comunicado.



Na sequência do sinistro, o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, ordenou à Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) a abertura de um inquérito ao incidente.



O Túnel do Marão, que liga Amarante, no distrito do Porto, a Vila Real, abriu em maio do ano passado e tem duas galerias gémeas, cada uma com duas faixas de rodagem, e com um comprimento de 5.665 metros.



O incêndio com o autocarro de passageiros foi o primeiro acidente do género, em dimensão, ocorrido num túnel em Portugal.

Lusa