Autoridades resgatam corpo encontrado no rio Minho em Vila Nova de Cerveira

De acordo com o capitão do Porto e comandante da Polícia Marítima (PM) de Caminha, "o alerta às autoridades foi dado cerca das 08:30 por pessoas que caminhavam na ecovia do rio Minho, em Vila Nova de Cerveira".

"O corpo encontrava-se junto à margem do rio, entre o cais da Mota e o cais do Lido", revelou aquele responsável.

Pedro Miguel Cervaens Costa adiantou "ter comunicado o caso ao Ministério Público e ter contactado a Polícia Judiciária de Braga que já se deslocou ao local ".

"Não foi encontrada identificação e não há notícias de pessoas desaparecidas na região. O corpo não aparenta estar há muitas horas na água, o que indica que a morte poderá ter ocorrido na noite passada", referiu.

Lusa