Distritos afetados pelo fogo vão continuar com temperaturas elevadas

De acordo com a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para hoje ainda está previsto tempo quente com temperaturas máximas elevadas e, por isso, foram emitidos avisos para todo o território, com exceção de Faro.

"Os avisos são todos amarelos com exceção dos distritos de Braga, Coimbra, Leiria e Santarém que são laranja. Para hoje e amanhã [quarta-feira], nas regiões do interior, teremos ainda temperaturas máximas da ordem dos 35 a 40 graus. Amanhã a descida é no litoral oeste e depois, na quinta-feira, a descida vai estender-se às regiões do interior", explicou.

Segundo Maria João Frada, as temperaturas vão variar entre os 28 e os 35 graus, sendo que esta última será no interior do Alentejo e nordeste transmontano, e as beiras, Leiria e Coimbra vão estar abaixo dos 32 graus.

"No que diz respeito ao vento, hoje vai ser fraco do quadrante oeste. Vai sentir-se um pouco de brisa, nomeadamente em Leiria e Coimbra, mas na quarta-feira vai aumentar de intensidade e soprar moderado de nordeste com intensidade e vai entrar mais na parte do litoral oeste e, também, nos distritos de Braga, Porto, Coimbra, Leiria e Santarém", contou.

De acordo com Maria João Frada, com a descida das temperaturas vai entrar muita humidade e nebulosidade e, na quarta-feira, pode estender-se mais para o interior, o que pode favorecer o combate aos incêndios.

"Por um lado, este vento traz um ar mais fresco, por outro lado o aumento da intensidade do vento é prejudicial para os incêndios", disse.

Assim, segundo a meteorologista do IPMA, o dia de hoje vai ser de céu pouco nublado ou limpo, aumentando de nebulosidade durante a tarde nas regiões do interior, onde há possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoadas, que a ocorrer serão dispersos e muito frequentes.

"Teremos ainda, já para o final do dia de hoje, uma mudança. No litoral a sul do Cabo Raso e do Cabo Carvoeiro, o céu vai tornar-se muito nublado e é já um indicador de que o tempo vai mudar principalmente no litoral oeste", disse.

A partir de quarta-feira, indicou a especialista, vai ocorrer uma descida da temperatura, que será acentuada em alguns locais. "As descidas podem ser na ordem de 05 a 08 graus e em alguns locais podem atingir os 10/12 graus, nomeadamente na região da grande Lisboa e Setúbal" e "no litoral as temperaturas vão rondar os 23 a 26 graus", disse.

De acordo com Maria João Frada, a descida das temperaturas está associada a uma mudança na massa de ar, que apresenta um trajeto atual do interior do norte de África e que, na quarta-feira, tenderá a vir do mar e será mais fria e húmida.

Lusa