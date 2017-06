Incêndio de Góis obriga a evacuação de aldeia

No local, a GNR, médicos e enfermeiros percorreram as várias casas da povoação e conseguiram retirar os habitantes. Os mais vulneráveis foram os primeiros a abandonar a aldeia de Cadafaz.

Apesar de terem manifestado algum receio por terem de sair, foram transportados para um local mais seguro e mais distante.

Há uma intensa coluna de fumo e a situação está cada vez mais perigosa, com o fogo a progredir pela encosta a grande velocidade. Uma situação que vamos continuar a acompanhar, apesar das difíceis comunicações com o Hugo Alcântara, o repórter da SIC que está no local.