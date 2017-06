São já 27 as aldeias evacuadas em Góis

O governante Jorge Gomes falava aos jornalistas no posto de comando instalado na Selada do Braçal, junto à Estrada Nacional 112, que dá acesso à Pampilhosa da Serra, onde informou que as pessoas evacuadas estão a ser acolhidas no quartel de bombeiros de Góis.

PAULO NOVAIS

De acordo com o secretário de Estado da Administração Interna, o combate às chamas em Góis já conta com mil operacionais no terreno.

"Neste momento o que importa é a proteção das pessoas e é nisso que estamos a trabalhar. Pedimos às pessoas que não saiam das suas residências, pois a GNR está a efetuar um trabalho de muita proximidade com a população", acrescentou.

O incêndio que lavra desde sábado em Góis aumentou de extensão nas últimas horas devido às constantes mudanças de vento e são esperados mais reforços nas próximas horas.

Lusa