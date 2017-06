Dois acusados pela morte de jovem na Quinta do Conde em 2016

"A Unidade Local de Sesimbra do DIAP (Departamento de Investigação e Ação Penal) da Comarca de Setúbal deduziu acusação contra dois indivíduos pela prática de um crime de homicídio qualificado de jovem da mesma idade, ocorrido em 16 de novembro de 2016, na Quinta do Conde, nos terrenos do Grupo Desportivo, motivado por uma dívida proveniente da aquisição de estupefacientes", lê-se num comunicado da Procuradoria da Comarca de Setúbal, hoje, publicado na sua página na Internet.

Segundo a acusação, a vítima foi atingida várias vezes com "socos, pontapés, com um tijolo e com um pau na cabeça por um dos arguidos, enquanto o outro o segurava pelo pescoço, atuação que mantiveram perante a agonia da vítima, cujo estado filmaram".

A investigação do caso esteve a cargo da Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal, que deteve a 15 de dezembro de 2016 dois suspeitos da morte de um jovem de 18 anos, cujo corpo foi encontrado na Quinta do Conde, ficando estes em prisão preventiva.

De acordo com fontes policiais, os suspeitos têm 18 e 19 anos, são residentes na zona e conheciam a vítima.

O corpo da vítima foi encontrado a 16 de novembro junto ao campo de futebol da Associação para o Desenvolvimento da Quinta do Conde (ADQC), por um homem que ali passava e deu o alerta à GNR.

A vítima residia na Quinta do Conde.

