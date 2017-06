Greve dos profressores em dia de exames

De acordo com a FENPROF, questões como o descongelamento das carreiras e a aposentação dos docentes ficaram sem resposta.

O ministério da educação garantiu ainda assim que estarão reunidas as condições para a realização das provas de aferição de Matemática e Estudo do Meio do segundo ano de escolaridade, e dos exames nacionais de 11º ano de Física e Química, Geografia e História da Cultura e das Artes.

Os sindicatos disseram também que em solidariedade para com as populações das áreas atingidas pelos fogos no centro do país, não será feito qualquer levantamento de adesões à paralisação nos concelhos onde a situação é mais grave.