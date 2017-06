Quatro distritos do continente sob aviso amarelo devido ao calor

De acordo com o Instituto, os distritos de Vila Real, Bragança, Guarda e Castelo Branco vão estar sob 'aviso amarelo' até às 21:00 de hoje.

O 'aviso amarelo', o terceiro menos grave de uma escala de três, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.



Segundo o IPMA, as temperaturas vão descer hoje no continente entre 05 a 10 graus Celsius.



De acordo com o Instituto, a descida das temperaturas está associada a uma mudança na massa de ar, que tem tido um trajeto atual do interior do norte de África e que hoje tenderá a vir do mar e será mais fria e húmida.