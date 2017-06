Vice-presidente de Angola e procurador Orlando Figueira vão a julgamento

Última atualização às 15:52

A decisão é do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa e foi hoje divulgada.

Os arguidos da chamada Operação Fizz estão a ser investigados por crimes económico-financeiros.

Manuel Vicente é suspeito de ter corrompido Orlando Figueira para que o procurador arquivasse dois inquéritos, um deles o caso Portmill, relacionado com a alegada aquisição de um imóvel de luxo no Estoril.

Vicente terá pagado 760 mil euros ao então magistrado do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, em troca de decisões favoráveis.

A defesa alega no entanto que o número dois de Angola ainda nem sequer foi constituído arguido nem notificado da acusação. As autoridades de Luanda receberam a carta rogatória enviada pela Procuradoria-Geral da República portuguesa mas recusaram cumprir o pedido até haver um parecer do Tribunal Constitucional angolano.