Aprovadas obras para evitar cheias em Lisboa

A proposta foi aprovada em reunião privada - com votos favoráveis da maioria socialista (incluindo os Cidadãos por Lisboa), do PSD e do PCP, isto sem contar com o CDS, que não participou na votação nem na discussão - e visa dar seguimento ao Plano Geral de Drenagem de Lisboa (PGDL), criado em 2007 e formalizado no ano a seguir, prevendo intervenções nunca concretizadas por falta de financiamento.

"Era uma peça fundamental para combater as cheias na cidade. Só lamento que tenham sido necessários 10 anos para concretizar o plano", afirmou o vereador do PSD António Prôa, em declarações à agência Lusa no final do encontro.

Em 2015, o plano começou a ser revisto, e passou a prever a construção de dois túneis entre Santa Apolónia e Monsanto (com cinco quilómetros de extensão e 5,5 quilómetros de diâmetro) e entre Chelas e o Beato (com um quilómetro de extensão e igual diâmetro), bem como um coletor entre as avenidas de Berlim e Infante D. Henrique.

António Prôa, que acompanhou a primeira versão do PGDL, observou que "mal seria se não se tivesse aproveitado para fazer nada em dez anos".Na sua ótica, o documento inclui "obras estruturantes e será muito importante para a futuro da cidade".

O responsável criticou, contudo, que o PGDL não tenha sido visto como uma prioridade pela maioria socialista nos últimos anos e só avance agora.

Até estar concretizado, "provavelmente vão acontecer inundações que podiam ter sido evitadas há mais tempo", referiu António Prôa.

O responsável assinalou ainda que o PGDL se traduz num dos maiores investimentos de sempre feito pela autarquia, mas defendeu que o projeto não implica, necessariamente, o endividamento do município, uma vez que é suportado em parte pelo empréstimo contraído ao Banco Europeu de Investimento, além de receitas próprias da autarquia.

Pelo PCP, o vereador Carlos Moura vincou que o projeto serve a cidade "nas condições necessárias".

Porém, o partido tem "muitas dúvidas" sobre algumas das intervenções, que "não estão devidamente fundamentadas a nível técnico", disse o autarca comunista.

Em causa está um investimento total de quase 180 milhões de euros, que contempla outras obras como a criação de bacias de retenção e de absorção e de coletores de maiores dimensões (com uma extensão de 170 quilómetros), e o reforço da rede existente.

Os túneis entre Santa Apolónia e Monsanto e entre Chelas e o Beato são as intervenções mais dispendiosas.

São também as obras com mais impacto, pois permitirão resolver entre 70% a 80% dos problemas, de acordo com a Câmara.

Para avançar com a construção dos túneis e com outras intervenções, a autarquia vai agora lançar um concurso público na modalidade de conceção-construção com um preço base de 106.302.000 euros, excluindo o imposto sobre o valor acrescentado (IVA).

O prazo para a execução da obra é de 1.200 dias (cerca de três anos), aos quais acrescem 365 dias para a manutenção de espaços verdes.

A Lusa questionou a maioria PS na autarquia sobre quando se iniciam as obras, mas não obteve resposta.

Lusa