Proibido lançar balões de ar quente no São João em Braga

Em comunicado, a PSP refere que em causa está a portaria que antecipou para hoje o início do período critico, no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios.

Neste período, que vigora até 30 de setembro, devem ser asseguradas medidas especiais de prevenção contra incêndios florestais.

Deste modo, e de acordo com a portaria, durante o período crítico não é permitido o lançamento de balões com mecha acesa e de quaisquer tipos de foguetes.

"Face ao mencionado, o Comando Distrital da PSP de Braga informa que se enquadra nesta proibição o lançamento de balões de ar quente, que frequentemente ocorre durante as Festas do São João", remata o comunicado.

Braga vive até sábado as festividades de S. João, que por tradição incluem o lançamento de balões de ar quente.

Lusa