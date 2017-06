Queda de grua corta trânsito na Av. António Augusto Aguiar, em Lisboa

De acordo com a mesma fonte, a grua terá caído sobre um hotel perto do El Corte Inglés ferindo um homem de 49 anos que estava no telhado do edifício. A vítima foi transportada para o Hospital de São José com ferimentos ligeiros.

A circulação naquela avenida está cortada nos dois sentidos desde cerca das 18:00, disse à Lusa fonte da PSP.

Segundo fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB), o alerta para a queda da grua foi dado às 17:46.

Com Lusa