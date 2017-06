Doze incêndios mobilizam 2.100 operacionais

Segundo os dados disponibilizados no site da Autoridade Nacional de Proteção Civil, às 7:00, os incêndios que mobilizavam mais meios continuam a ser os de Pedrogrão Grande, no distrito de Leiria, e o de Góis, no distrito de Coimbra. Em fase de rescaldo, contavam cada um com mais de 800 operacionais e 300 viaturas.

Em alerta há cerca de 24 horas, também foram dominados os fogos que deflagraram em Torre de Moncorvo, em Bragança. Cento e sessenta e cinco operacionais continuam no terreno para evitar reacendimentos.