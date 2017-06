Mais de 430 pessoas detidas em flagrante entre 16 e 22 de junho

Para além da atividade operacional diária, a GNR desenvolveu neste período um conjunto de operações que visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta e fiscalização rodoviária, no âmbito das quais foram detidas 155 pessoas por conduzirem sob efeito do álcool, 60 por condução sem habilitação legal e 45 por tráfico de droga.

De acordo com a GNR, estas operações, desenvolvidas em todo o território nacional, levaram ainda à detenção, em flagrante, de 11 pessoas por furtos, 10 por posse de arma proibida, quatro por violência doméstica e três por incêndio/fogo posto.

Foram também apreendidas 3.271 doses de haxixe, 2.997 de heroína, 420 de cocaína, 50 gramas de MDMA (ecstasy), 22 plantas de cannabis, 67 armas de fogo, 52 armas brancas, 5.868 munições, 28 veículos, 1,5 toneladas de pescado, 1.200 quilos de bivalves, mais de 147 mil euros em numerário e 671 artigos contrafeitos.

Na área do trânsito foram detetadas 7.959 infrações, das quais 1.450 por excesso de velocidade, 525 relacionados com tacógrafos, 386 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinhas para transporte de crianças, 314 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 311 por uso indevido de telemóvel durante a condução e 309 por falta de inspeção periódica obrigatória.



