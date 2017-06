Mais de 100 detidos pela PSP e GNR nas últimas 24 horas

Durante a operação de fiscalização rodoviária e de prevenção e combate à criminalidade, realizada entre as 20:00 de sexta-feira e as 08:00 de hoje, a GNR deteve ainda 10 pessoas por condução sem habilitação legal, duas por tráfico de droga, duas por posse de arma proibida e duas por crime de desobediência.

No mesmo período, a GNR apreendeu 2042 doses de haxixe, três armas de fogo, 179 munições, 960 maços de tabaco, 225 euros em numerário e uma viatura ligeira.



Quanto ao trânsito, a GNR detetou 1005 infrações, 278 por excesso de velocidade, 211 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei, 54 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças e 53 por falta de inspeção periódica obrigatória.

Em matéria de sinistralidade, a GNR contabilizou 110 acidentes, dos quais resultaram 47 feridos leves.

Já aPSP realizou 24 operações, entre as 07:00 de sexta-feira e a mesma hora de hoje.

Das detenções efetuadas, constam ainda duas por condução sem habilitação legal, duas por resistência e coação a agente de autoridade, 13 em cumprimento de mandados de detenção, duas por furto, duas por desobediência, uma por imigração ilegal, uma por posse de arma proibida e uma por outros motivos.

Durante as operações, a PSP apreendeu ainda 180 doses individuais de produto estupefaciente (haxixe, heroína, cocaína e outras drogas).



Com Lusa