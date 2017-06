Ministério da Agricultura desmente CDS

O Ministério esclarece que há dois anos anulou o concurso inserido no âmbito do Portugal 2020 por ter detetado irregularidades nos valores acordados pelo Governo PSD e CDS. Uma circunstância que diz não ter prejudicado as ações de limpeza da floresta em 2017, uma vez que o Executivo abriu um novo concurso e já autorizou o pagamento de 42,3 milhões de euros aos projetos executados pelas autarquias e produtores florestais.