Encontrado corpo de mariscador desaparecido no Barreiro

Apesar da escuridão as buscas ainda começaram na noite de sábado mas tiveram de ser interrompidas durante a madrugada, segundo a Polícia Marítima. Ao nascer do sol, foram retomadas, com duas embarcações semirrígidas, uma da polícia e outra do Instituto de Socorros a Náufragos, e um helicóptero", disse, salientando que "as primeiras horas são fundamentais" para o socorro neste tipo de incidentes.

A área do Clube Naval do Barreiro é uma zona onde é comum a apanha de bivalves por mariscadores, acrescentou.