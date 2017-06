Vídeo 360º: Escola de caças

Foi em 1993 que Portugal recebeu um total de 50 destas aeronaves, desde a Alemanha, como pagamento de parte do contrato de utilização da base de Beja. Da frota inicial, apenas 40 aviões estavam definidos para voar, sendo os restantes 10 para fornecer peças sobressalentes. O Alpha-Jet veio substituir os Fiat G-91, os T-33 e os T-38. É hoje a aeronave escolhida para a formação de jovens pilotos que um dia mais tarde estarão no cockpit do F-16, o avião que se destaca na defesa espaço aéreo nacional.

Para a história, o Alpha-Jet deixa um legado, não só em missões de apoio aéreo próximo mas, acima de tudo nas missões de instrução avançada de pilotagem (fase III) e conversão operacional para aviões de combate (fase IV), bem como demonstrações aéreas com as patrulhas acrobáticas Parelha da Cruz de Cristo e Asas de Portugal.

O governo estuda agora como substituir a preciosa instrução que a aeronave fornece e o mais certo, em vez da compra de novos aviões, é a realização de cursos para pilotos militares no estrangeiro, a aquisição de horas de voo e a participação em escolas de formação militar avançada.

A SIC leva-o agora até Beja, à Base Aérea nº11, onde fica a escola de caças, onde aqueles que um dia sonharam hoje voam pelos céus do país.

Se estiver a visualizar num tablet ou smartphone veja aqui.

(Aconselhamos a utilização do browser Chrome em iOS, faça login na app do facebook)