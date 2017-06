Campanha para emigrantes em França nas estradas e discotecas a 1 de julho

"A campanha continua a ter dois eixos principais. O primeiro é para os automobilistas que vão em direção a Portugal e têm 2.000 quilómetros pela frente. O segundo é direcionado para os jovens e vamos incidir essencialmente na temática do álcool", explicou à Lusa Luciana Gouveia, delegada-geral da Cap Magellan.

A primeira ação de campanha está marcada para a discoteca Mikado, em Paris, a 01 de julho e vai contar com a presença do apresentador de televisão, José Carlos Malato, que é "padrinho da campanha" pela sexta vez.

Este ano, a associação vai insistir na questão dos incêndios junto dos emigrantes, na sequência do fogo de Pedrógão Grande que provocou pelo menos 64 mortos e mais de 200 feridos, ainda que o tema dos fogos florestais conste no "guia de verão" editado anualmente pela Cap Magellan e distribuído durante as ações de campanha de segurança rodoviária.

"Vamos relembrar às pessoas os cuidados que devem ter, com chamadas de atenção para os cigarros atirados para o chão e para a limpeza à volta das casas", afirmou.

Este ano, pela segunda vez, a associação vai estar presente, a 15 e 16 de julho, numa estação de serviço da Estrada Centro Europa Atlântica (RCEA, na sigla francesa), onde em janeiro morreram quatro portugueses num acidente de autocarro e em março do ano passado 12 portugueses morreram a bordo de uma carrinha sobrelotada.

"É a estrada que atravessa todo o centro da França e é bastante problemática e muito perigosa. Nos últimos dois anos, houve acidentes muito graves que afetaram portugueses. Vamos estar na 'aire des verités' em parceria com o Centre Franco-Portugais de Bourges e membros da Prefeitura de Allier, com informações aos automobilistas e para alertar para os perigos desta estrada em particular", acrescentou Luciana Gouveia.

Habitualmente, os voluntários da "Secur'été" também estão na área de serviço de Bordéus-Cestas, em França, mas como este ano ela está fechada para obras, a associação ainda está a definir o novo local onde haverá ateliês de relaxamento e massagens, em colaboração com uma escola de fisioterapeutas, além dos habituais conselhos de prevenção rodoviária.

Em Portugal, os voluntários da Cap Magellan vão receber os emigrantes em Vilar Formoso, Vila Verde da Raia e Valença no fim de semana de 29 e 30 de julho "que é anunciado já como um fim de semana negro em termos de tráfego rodoviário".

Nas duas primeiras semanas de agosto, a campanha vai continuar nas discotecas do norte e centro de Portugal, no Leiria Dance Floor e no Festival de Sines, com a distribuição de testes de alcoolemia e a atribuição de pulseiras ao "condutor designado para não beber".

A campanha vai contar, no total, com 150 voluntários.