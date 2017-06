Ministério Público abre inquérito a "touros de fogo" de Benavente

Numa resposta enviada à agência Lusa, a secção de Benavente do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) - comarca de Santarém - anuncia que foi determinada a "abertura de inquérito para efeitos de investigação da eventual prática de crime relacionada com a atividade "touros de fogo".

Na investigação, o Ministério Público é coadjuvado pela GNR.Entretanto, o PAN - Partido dos Animais e Natureza dos Animais e da Natureza já questionou a ministra da Administração Interna sobre o sucedido nas festas de Benavente.

"Apesar das várias interpelações do partido e de outras entidades aos órgãos de polícia criminal, estes alegadamente estiveram presentes no local das festividades e nada fizeram para impedir a tentativa ou consumação desta prática ilícita e atentatória do bem-estar e da integridade física do animal", pode ler-se na página no Facebook do partido.

Um grupo de populares colocou fogo nos chifres de um touro, na madrugada do último sábado, denunciou os PAN e vários populares nas redes sociais, vendo-se imagens do animal com os chifres em chamas.

A atividade "toiros de fogo" consta do programa da Festa da Amizade, na página na internet da autarquia.

