O último adeus a Miguel Beleza

O corpo do antigo ministro das Finanças estará hoje em câmara ardente a partir das 18h00 na Igreja do Campo Grande em Lisboa.

Pelas 21h00 será celebrada uma missa de corpo presente.

Amanhã, as cerimónias fúnebres começam pelas 11h00 com uma missa também na Igreja do Campo Grande.

O funeral de Miguel Beleza será realizado no Cemitério dos Olivais.

O economista e antigo ministro morreu na quinta-feira em Lisboa aos 67 anos, vítima de paragem cardiorrespiratória.