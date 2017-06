Costa reúne-se com autarcas das zonas atingidas por fogos florestais

Fonte do Governo disse que a reunião com os autarcas servirá para "verificar o que já foi feito no terreno nas zonas afetadas por incêndios florestais ao longo dos últimos 11 dias, desde matérias relacionadas com o apoio às famílias, até à reabilitação de infraestruturas, assim como apurar o que ainda é necessário fazer" nestes concelhos.

Na deslocação a Pedrógão Grande, António Costa far-se-á acompanhar pelos ministros da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, e do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques.

Da delegação do Governo farão ainda parte os secretários de Estado adjunta do primeiro-ministro, Mariana Vieira da Silva, da Segurança Social, Cláudia Joaquim, do Desenvolvimento e Coesão, Nelson de Souza, das Florestas e Desenvolvimento Rural, Amândio Torres.

Pela parte das autarquias, segundo fonte do executivo, estarão presentes na reunião os presidentes das câmaras de Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, Pampilhosa da Serra, Gois, Penela e Sertã.

Ao início da tarde de quarta-feira, o primeiro-ministro terá mais um debate quinzenal na Assembleia da República.