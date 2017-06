Governo nega ter deixado de fora o PSD das reuniões com primeiro-ministro

Esta posição do executivo surgiu logo depois de o PSD de ter qualificado como "incompreensível" o facto de os sociais-democratas não terem sido convidados para a ronda de reuniões com o primeiro-ministro sobre o pacote de medidas para a floresta.

"Todos os partidos foram convidados da mesma forma para as reuniões internas de trabalho com o primeiro-ministro: Através de mensagens de telemóvel. Exceção feita ao PSD, todos os partidos responderam e estiveram presentes nas reuniões aqui em São Bento, que não constaram da agenda oficial do primeiro-ministro", contrapôs a mesma fonte do gabinete de António Costa.

Em declarações aos jornalistas, o deputado e antigo ministro social-democrata Fernando Negrão afirmou que "o PSD não recebeu qualquer convite" do primeiro-ministro.

"É incompreensível", disse Fernando Negrão, que o partido não tenha sido convidado, dado que o PSD "estaria disponível" para ir ao encontro.

Lusa