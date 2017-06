Sociedade Portuguesa de Matemática denuncia erro na correção de exame do 9.º ano

"A SPM lamenta verificar que, nos critérios de correção publicados pelo IAVE, no item 14 seja atribuída 75% da cotação a uma resposta integralmente errada", lê-se no comunicado da SPM.

Segundos os critérios de correção publicados pelo IAVE, a correção pode atribuir quatro ou três pontos às respostas dos alunos: quatro pontos na proposta considerada completamente correta e três pontos noutra proposta de correção para um nível de desempenho inferior.

Segundo a SPM, esta segunda hipótese de pontuação, que atribui 75% do total possível na classificação a este item, está "integralmente errada".

Numa apreciação global da prova realizada hoje por 89.980 alunos em todo o país, a SPM entende que "esta prova é mais simples do que a do ano anterior, ficando assim com um nível aquém do grau de exigência adequado ao final da escolaridade básica".

Apesar de afirmar que o grau de exigência não se adequa ao nível de escolaridade testado, a SPM diz também que a prova "está em conformidade com os conteúdos do Programa e Metas estabelecidas, não contém erros científicos, tem uma estrutura análoga à prova do ano anterior e tem uma duração adequada".

Contactado pela Lusa, o IAVE disse não querer comentar as incorreções apontadas pela SPM.

O IAVE é a entidade responsável pela realização e aplicação das provas e exames nacionais.

Lusa