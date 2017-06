Associação lança guia de segurança de produtos para crianças

"Todos os dias, várias crianças sofrem acidentes e ficam magoadas por causa de produtos que as famílias utilizam no seu dia-a-dia", refere a APSI, apontando que, entre 2010 e 2012, 30 mil ficaram feridas na sequência do uso de artigos como cadeiras da papa, mesas de muda ou berços.

Na maior parte dos casos, "os consumidores não estão conscientes dos riscos associados a determinados produtos nem à necessidade de considerar aspetos como o peso da criança, as características do seu carro e/ou da sua casa, no momento da escolha e compra", refere a associação.

Foi para alertar para estas situações que a APSI lançou o "Guia Digital de Segurança - Produtos para crianças", disponível aqui.

"Este guia destina-se a todas as famílias com crianças, sobretudo até aos 14 anos, e tem como objetivo ajudar as famílias a encontrar de uma forma muito rápida e fácil aquilo que é preciso saberem no momento da compra de um berço, de uma cama ou de uma cadeirinha para o automóvel", disse à agência Lusa a presidente da associação, Sandra Nascimento.

Sandra Nascimento adiantou que o guia também pretende dar resposta aos muitos pedidos de famílias que chegam à associação. "Há sempre muitos artigos, os preços são muito diferentes, e a família precisa de alguma orientação na escolha e depois na sua utilização".

Segundo a presidente da associação, muitos ferimentos são "facilmente evitáveis se as pessoas souberem fazer uma boa escolha e uma boa compra".

"Estes acidentes decorrem muitas vezes, por exemplo, da má manutenção do artigo ou do não cumprimento do peso da criança nas cadeirinhas para o carro, ou nas cadeiras de alimentação", explicou.

Em Portugal não é feita o registo deste tipo de acidentes. "No entanto, Portugal faz parte da Europa e não será muito diferente daquilo que está retratado", frisou.

Estima-se que, anualmente e nos 28 países da União Europeia, cerca de 19.000 crianças com menos de 14 anos de idade sofrem lesões envolvendo beliches.

O guia permite que sejam impressas fichas específicas de cada produto com diversas informações que as famílias podem levar para o momento da compra.Este projeto é apoiado pelo Fundo para a Promoção dos Direitos dos Consumidores.

Lusa