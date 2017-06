Chefe do Exército quer mais pessoal e renovação de equipamentos para Comandos

"Estou fortemente empenhado na obtenção de recursos humanos qualificados para o regimento assim como estou fortemente empenhado na dotação para dotar o regimento de comandos com os equipamentos essenciais à sua missão", disse.

O general Rovisco Duarte respondia ao comandante do regimento de Comandos, Pita de Amorim, na cerimónia que assinalou hoje os 55 anos da criação do regimento de Comandos.

O coronel defendeu a urgência de "ponderar e implementar a possibilidade de contratos de maior duração" para as tropas especiais, advertindo que atualmente "é óbvia a necessidade de manter um fluxo de entradas de pessoal em número suficiente que, no mínimo, compense as saídas que anualmente ocorrem".

Quanto ao equipamento, o comandante do regimento afirmou que é usada "a mesma arma desde há 55 anos" e que "parte dos equipamentos ainda foram usados nas campanhas ultramarinas".

"Apesar de sermos a força de primeira intervenção e de cumprirmos as missões mais exigentes e de maior risco das nossas Forças Armadas, continuamos neste âmbito muito aquém relativamente a outras realidades, inclusive do nosso sistema de forças", disse.

Sobre os meios, o Chefe do Estado-Maior do Exército adiantou que estão em curso processos de reequipamento no âmbito da Lei de Programação Militar, entre os quais a aquisição de "viaturas táticas ligeiras blindadas", cuja entrega começará "a partir do próximo ano".

