Conselho Nacional do PSD reúne-se hoje com análise da situação política na agenda

O secretário-geral do PSD, Matos Rosa, explicou que se trata de uma reunião ordinária do Conselho Nacional, que se reúne habitualmente de três em três meses.

Na última reunião, a 23 de março, a intervenção do presidente do partido, Pedro Passos Coelho, foi aberta à comunicação social e centrada nas eleições autárquicas de 01 de julho.

Foi também à margem dessa reunião que Teresa Leal Coelho fez a primeira declaração pública como candidata à Câmara Municipal de Lisboa.

Nessa ocasião, Passos Coelho afirmou que o partido vai disputar as próximas eleições autárquicas "para ganhar" e manifestou a convicção de que esse resultado também é possível em Lisboa.

A reunião do Conselho Nacional acontece numa altura em que a agenda política está dominada pela tragédia dos incêndios na zona centro, que provocaram 64 mortos e mais de 200 feridos e só foram dados como extintos no sábado.

Aliás, para hoje, antes do Conselho Nacional, o PSD marcou no parlamento um debate político sobre "A segurança, a proteção e a assistência das pessoas no decurso do trágico incêndio de Pedrógão Grande".

