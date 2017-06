Marcelo promulga diplomas que permitem apresentar iniciativas por via eletrónica

Os dois decretos foram projetos conjuntos de PSD, PS, PS, BE, CDS-PP, PCP, PEV, PAN no quadro do Grupo de Trabalho para o Parlamento Digital, votados favoravelmente por todos os partidos no dia 1 de junho e que seguiram para promulgação no dia 20.

Segundo uma nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa promulgou também outros dois diplomas do parlamento, com origem em projetos do PCP e do Bloco de Esquerda, sobre direitos de estacionamento das pessoas com deficiência, aprovados igualmente por unanimidade, no dia 19 de maio.

O primeiro diploma altera o Código da Estrada e "considera contraordenação grave a paragem e o estacionamento em lugar reservado a veículos de pessoas com deficiência", e o segundo "estabelece a obrigatoriedade de as entidades públicas assegurarem lugares de estacionamento para pessoas com deficiência".

