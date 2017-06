GNR intensifica a partir de hoje ações de patrulhamento no sul do país

Nos três dias da Operação "Hermes - Viajar em Segurança", as ações de patrulhamento serão direcionadas sobretudo para a zona sul e os militares estarão atentos à condução sob o efeito do álcool e de substâncias psicotrópicas, ao excesso de velocidade, à utilização indevida do telemóvel ou a manobras perigosas.

Esta operação é composta por seis fases, sendo reforçada nos principais períodos de deslocação dos veraneantes para os locais de férias.

Lusa