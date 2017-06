Orquídea mais rara da Europa encontrada no Faial

http://acores.flora-on.pt

"A orquídea foi inicialmente avistada por um turista, que alertou para a possibilidade da existência desta orquídea rara na Reserva Natural da Caldeira do Faial, tendo sido mobilizada uma equipa técnica do Jardim Botânico do Faial que confirmou a sua presença naquela área protegida", refere uma nota de imprensa do executivo regional.

Segundo a mesma nota, foi encontrado um exemplar "em floração, havendo a possibilidade de existirem mais em locais menos acessíveis ou mesmo indivíduos que, não estando em floração, não foram identificados".

"A platanthera azorica foi redescoberta em 2013 na cordilheira central de São Jorge e, desde então, foi dada como existente apenas nesta ilha, com uma pequena população circunscrita ao Pico da Esperança", o ponto mais alto da ilha, com 1.053 metros de altitude, adianta o Governo dos Açores.

A Direção Regional do Ambiente está a realizar trabalhos para a eventual identificação de mais exemplares no Faial e vai "promover trabalhos de campo para despistar a eventual ocorrência da espécie" noutras ilhas do grupo central do arquipélago, que inclui ainda as ilhas do Pico, Terceira e Graciosa.

"Nos Açores existem três espécies de orquídeas endémicas, todas elas pertencentes ao género botânico platanthera (conchelo-do-mato), concretamente a platanthera azorica, a platanthera micrantha e a platanthera pollostantha", acrescenta o executivo açoriano.

O diretor regional do Ambiente Hernâni Jorge explicou que "a população de platanthera azorica está estimada entre 200 a 300 exemplares na ilha de São Jorge".

"A espécie estava referenciada, mas até havia dúvidas se existia ou não, porque nos últimos 200 anos não tinha sido identificada", afirmou Hernâni Jorge, adiantando que o título de orquídea mais rara da Europa foi dado quando, em 2013, a equipa de um biólogo britânico e uma investigadora da Universidade dos Açores a descobriu.

O diretor regional do Ambiente refere ainda que "no arquipélago dos Açores estão identificadas cerca de 80 espécies endémicas de flora".

Lusa