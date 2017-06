Temperaturas voltam a subir nos próximos dias

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera levaram a Proteção Civil a emitir um aviso, o tempo quente e seco e o vento moderado, criam condições favoráveis à eventual ocorrência e propagação de incêndios florestais.

Nesse sentido a Proteção Civil recomenda deste modo que sejam evitadas as queimadas, as fogueiras para recreio ou lazer, incluindo o lançamento de balões ou foguetes, ou mesmo a utilização de equipamentos para confeção de alimentos ao ar livre.