Cinco portos marítimos condicionados à navegação

De acordo com informação disponível no site da Marinha, as barras de Póvoa do Varzim e de Vila do Conde estão condicionadas a embarcações com calado superior a dois metros, a de Aveiro condicionada a barcos de comprimento fora a fora inferiores a 15 metros e a da Figueira da Foz a embarcações com comprimento inferior a 11 metros.



O Porto da Nazaré está condicionado devido a assoreamento, devendo as embarcações ter cautelas e entrar na barra apenas na preia-mar.



Esta informação da Marinha foi atualizada na segunda-feira às 18:00 horas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) lançou hoje avisos meteorológicos, em vigor a partir do início da tarde, para os distritos de Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga, devido à forte agitação marítima.



Estes distritos vão estar sob aviso Amarelo e no final da noite subir para Laranja nos distritos do Porto, Viana do Castelo, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga.