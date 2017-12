Partidos sem limite para angariar fundos e podem pedir devolução total do IVA

A alteração à lei do financiamento dos partidos foi aprovada na semana passada pelo PS, PSD, Bloco de Esquerda, PCP e PEV. Só o CDS e o PAN votaram contra.

Até agora, os partidos só estavam autorizados a angariar até um máximo de 642 mil euros. E, no caso do IVA, estavam isentas apenas as atividades que tinham como objetivo a divulgação da mensagem política.

Com as alterações, a lei deixa de ficar qualquer limite de angariação de fundos e estabelece a isenção total de IVA. A

s mudanças foram discutidas pelo grupo de trabalho que se dedica ao financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais, e as reuniões foram, muitas vezes, à porta fechada.