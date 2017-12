Alterações à lei do financiamento dos partidos feitas "de forma não oficial"

Segundo o jornal, o grupo de trabalho funcionou sempre à porta fechada.

Os partidos propuseram alterações mas não terão ficado registadas em nenhuma acta e o num e-mail trocado entre deputados a que o público teve acesso, as propostas não são atribuídas a qualquer partido.

O texto foi agora aprovado apenas com os votos contra do CDS e do PAN. A lei acaba com o limite das doações em dinheiro e permite a devolução do IVA de todas as despesas.