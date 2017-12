PCP distancia-se da lei que ajudou a aprovar

O partido comunista fala mesmo numa lei antidemocrática, porque continua a limitar a recolha de fundos e a autonomia das organizações partidárias. Sublinha que mesmo as medidas que vão ao encontro das recomendações do Tribunal Constitucional não são as soluções do PCP e critica a ação da Entidade das Contas, responsável pela fiscalização dos dinheiros dos partidos.

O PCP diz ainda que defende o alargamento da isenção de IVA para que deixem de ser ambíguos os critérios usados pela Autoridade Tributária sobre o imposto que deve ou não ser devolvido aos partidos.