Viseu vai declarar-se "Cidade Europeia do Folclore" na passagem do ano

Com palco na Praça da Feira de São Mateus, o espetáculo de fim de ano será marcado por um espetáculo de fogo-de-artifício e atuação da "banca-ícone do folk nacional Oquestrada, dj Moullinex e o melhor do folclore local".

Em comunicado, a autarquia beirã explica que o réveillon vai ser aproveitado para promover Viseu como "Cidade Europeia do Folclore" em 2018, decorrente de ser a organizadora do festival Europeade, que se vai realizar entre 25 e 29 de julho.

O espetáculo de fogo de artifício que vai assinalar a entrada em 2018 terá como cenário o centro histórico, tendo como banda sonora temas de grandes autores nacionais que "reinterpretaram as raízes da música popular portuguesa, como Oquestrada, Virgem Suta, Deolinda, Miguel Araújo ou Os Azeitonas".

No recinto, a Câmara de Viseu vai ainda instalar uma praça de "tasquinhas" e bares para garantir uma oferta variada de petiscos e bebidas, além de garantir transporte entre a ligação da rotunda do Campo de Viriato ao Rossio e ao Centro Histórico, das 20h00 às 04h00.

Lusa