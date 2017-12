Governo escolhe Nicolau Santos para Presidente do Conselho de Administração da Lusa

A assembleia-geral de acionistas da Lusa, no qual o Estado tem uma participação de 50,14%, seguido pelo Global Media Group (23,36%) e pela Impresa (22,35%), deverá ocorrer no final de fevereiro, onde Nicolau Santos será nomeado.

Teresa Marques chegou à presidência da Lusa em 2015, terminando o mandato em 31 de dezembro.

A atual presidente do Conselho de Administração manter-se-á em funções até à próxima assembleia-geral, onde além da nomeação do novo Conselho de Administração serão também aprovadas as contas de 2017.

Em 15 de dezembro, a Impresa tinha anunciado que Nicolau Santos, diretor-adjunto do Expresso, iria deixar o título no final do ano, mantendo-se como cronista do jornal e comentador na SIC Notícias.

Nicolau Santos esteve quase 20 anos na redação e depois na direção do Expresso.



Lusa