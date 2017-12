Nicolau Santos espera contribuir para tornar a Lusa "numa agência adaptada aos grandes desafios"

O gabinete do ministro da Cultura disse hoje à Lusa que vai nomear o jornalista Nicolau Santos presidente da Lusa, substituindo Teresa Marques no cargo.

Num texto enviado à Lusa, Nicolau Santos adianta que "há poucos dias" recebeu um convite para ser presidente do Conselho de Administração da agência de notícias Lusa.

"Ponderei muito se o deveria aceitar, até porque isso me impede de continuar a escrever para o jornal, fazer o Expresso da Meia Noite ou ser comentador na Antena 1", afirma Nicolau Santos, referindo que conversou sobre o assunto com o presidente executivo da Impresa, Francisco Pedro Balsemão.

"E acabei por aceitar o desafio, esperando contribuir para tornar a Lusa uma agência noticiosa adaptada aos grandes desafios que se colocam aos media no século XXI", prossegue.

Em 15 de dezembro, a Impresa tinha anunciado que Nicolau Santos, diretor-adjunto do Expresso, iria deixar o título no final do ano, mantendo-se como cronista do jornal e comentador na SIC Notícias.

"Ao fim de 19 anos, nove meses e 30 dias como jornalista do Expresso entendi que tinha chegado a altura de deixar os quadros do grupo Impresa e concluir alguns projetos que tenho em mãos. Ao comunicar a minha decisão, o grupo Impresa convidou-me para continuar a colaborar, mantendo a minha página de opinião no Expresso e escrevendo artigos para o Expresso Diário, além de continuar a co-apresentar o Expresso da Meia Noite, o que faço desde fevereiro de 2002, inicialmente com Ricardo Costa e, mais recentemente, também com Bernardo Ferrão", refere o jornalista.

"Aceitei o convite com satisfação, porque tenho sido muito feliz nesta casa, quer pela elevadíssima qualidade dos profissionais com quem trabalho, quer por muitos serem também excelentes pessoas", recorda. Contudo, após esta decisão, o jornalista foi convidado a presidir a administração da Lusa.

A assembleia-geral de acionistas da Lusa, no qual o Estado tem uma participação de 50,14%, seguido pelo Global Media Group (23,36%) e pela Impresa (22,35%), deverá ocorrer no final de fevereiro, na qual Nicolau Santos será nomeado.

Teresa Marques chegou à presidência da Lusa em 2015, terminando o mandato em 31 de dezembro deste ano.

A atual presidente do Conselho de Administração manter-se-á em funções até à próxima assembleia-geral, onde além da nomeação do novo Conselho de Administração serão também aprovadas as contas de 2017.



Lusa