O que é uma hérnia umbilical que leva Marcelo a ser operado?

Como se manifesta



Um hérnia umbilical forma uma protuberância mole próxima do umbigo, numa zona de fraqueza da parede abdominal.

"Durante a gravidez, o cordão umbilical passa através de uma pequena abertura dos músculos abdominais e essa abertura, de um modo geral, encerra logo após o nascimento.



Se os músculos não se unirem de um modo completo na linha média do abdómen, cria-se uma zona de fraqueza que permite a formação da hérnia umbilical no momento do nascimento ou mais tarde", lê-se na descrição do hospital CUF.

O que acontece

O encarceramento do conteúdo da hérnia torna impossível a sua reinserção na cavidade abdominal, o que reduz o fluxo sanguíneo do segmento de intestino afectado, causando dor e lesão dos tecidos.

"Quando o fluxo sanguíneo está completamente interrompido, estamos perante uma hérnia estrangulada que, se não for tratada, causará morte dos tecidos, com infecção que se estende a todo o abdómen e que pode ser fatal".



Como se trata

Geralmente esta hérnia é inofensiva e fecha sozinha. Mas quando tal não acontece, o principal tratamento para uma hérnia umbilical consiste numa cirurgia.

"A cirurgia realizada designa-se por herniorrafia e corresponde ao encerramento da zona de fraqueza da parede muscular".

Quais as causas

No adulto, as causas mais comuns são as que provocam um aumento da pressão abdominal: obesidade, a gravidez, sobretudo a gravidez múltipla, actividades como levantar pesos, a tosse, a obstipação e a realização de cirurgia abdominal.