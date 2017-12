Um morto e cinco feridos em colisão entre dois automóveis em Odemira

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja explicou à agência Lusa que o acidente, cujo alerta foi dado aos bombeiros às 15:33, aconteceu na Estrada Nacional (EN) 393,na zona de Vale de Gomes, concelho de Odemira.

Segundo o CDOS, os feridos foram transportados para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), mas a vítima mortal ainda se encontrava no local, por volta das 18:00.

Contactado pela Lusa, o comandante dos Bombeiros de Odemira, Luís Oliveira, revelou que a vítima mortal é uma mulher, de 61 anos, enquanto o ferido grave é um homem, de 21.

Já os quatro feridos ligeiros, disse a mesma fonte, são uma mulher, de 30 anos, uma rapariga, de 12, e dois homens, de 33 e 53 anos.

A EN 393, na zona do acidente, destacou Luís Oliveira, "está cortada nos dois sentidos", por o Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR se encontrar no local, a averiguar as causas do sinistro.

O socorro às vítimas implicou a mobilização de 23 elementos, apoiados por 10 viaturas, dos bombeiros, GNR, Cruz Vermelha e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), incluindo a viatura médica de emergência e reanimação do HLA e a ambulância de suporte imediato de vida de Odemira.

