Boletim clínico do Presidente prevê alta antes da passagem de ano

O Chefe de Estado continua internado no Hospital Curry Cabral, em Lisboa, e "o pós-operatório está a decorrer sem problemas, prevendo-se que possa ter alta antes da passagem de ano", acrescenta a nota, com a ressalva de "tudo depende da evolução do pós-operatório".

O boletim clínico assinado pelo médico Eduardo Barroso contém ainda alguns pormenores da cirurgia e de como esta decorreu:

“O Senhor Presidente da República foi operado ontem, dia 28 de dezembro, a uma hérnia umbilical estrangulada que implicou uma pequena ressecção intestinal do intestino delgado. A intervenção sob anestesia geral, demorou cerca de hora e meia e decorreu sem intercorrências. Uma vez recuperado da anestesia geral foi transportado pelas 19h de ontem para o quarto."

Este sábado será emitido novo boletim clínico.