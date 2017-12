Eventos sociais permitidos em monumentos mas em áreas específicas

Segundo o Expresso, o documento do Ministério da Cultura prevê o aluguer de áreas específicas dentro de cada monumento.

Apenas no Panteão Nacional, em Lisboa, passará mesmo a ser proibido organizar jantares e eventos sociais.

De acordo com o semanário, o novo regulamento está pronto há um mês mas aguarda luz verde do ministro das Finanças para avançar.

No Mosteiro dos Jerónimos, por exemplo só poderão realizar-se cocktails no antigo refeitório e o valor do aluguer ficará fixado em 7500 euros.

Na Batalha, continuam a poder organizar-se jantares por 3 mil euros.