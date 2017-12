Lisboa e Porto com segurança e transportes reforçados na noite de fim de ano

Em Lisboa vão ser feitas revistas aleatórias. No recinto não podem entrar guarda-chuvas de haste completa, mochilas e objetos de vidro, incluindo garrafas de champanhe.



No Porto, a segurança cumpre os padrões internacionais e o dispositivo está preparada para riscos imprevisíveis, de acordo com o presidente da Câmara.



De acordo com as autoridades, nas duas principais cidades, os transportes públicos são a melhor alternativa para chegar às festas. Em Lisboa haverá mais autocarros, comboios e serviços da Transtejo. Algumas linhas de metro vão estar a funcionar durante toda a noite. No Porto, o metro e o comboio também vão ser reforçados.