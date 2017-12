Ordens dos Enfermeiros e Médicos querem investigação a alegadas falhas do INEM no fogo de Pedrógão

O relatório do investigador Xavier Viegas levantou dúvidas sobre a atuação do Instituto Nacional de Emergência Médica, nos dias 17 e 18 de junho.

O jornal Público revela que, por isso, a Ordem dos Enfermeiros pediu à Procuradoria Geral da República que faça uma peritagem ao sistema informático do INEM.

A Procuradoria deu seguimento ao pedido e garante que será considerado nas investigações que estão a decorrer.

Já a Ordem dos Médicos pediu duas reuniões, para esclarecer se é preciso apurar responsabilidade.

Uma é com o Presidente do INEM, a outra com Xavier Viegas, o autor do relatório.

O jornal Público diz também que a investigação, a cargo do Ministério Público e da PJ desde junho, deve ficar concluída ainda durante o mês de janeiro.