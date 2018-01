Centeno vai mandar no Eurogrupo, mas antes teve que tirar uma selfie com Lili Caneças

Até pode acontecer a qualquer um, mas Mário Centeno não é qualquer um. Desde que foi apelidado por Schauble de "Ronaldo das Finanças", o nosso ministro das Finanças tem visto a sua popularidade subir e a eleição para a liderança do Eurogrupo como cereja no bolo. Pelos vistos, agora já não escapa a selfies. Ontem à noite, no Salão Preto e Prata do Casino do Estoril, Centeno teve mesmo que tirar uma selfie com Lili Caneças, a socialite da Linha do Estoril e a mais famosa do o país.

"Um orgulho para Portugal". Lili Caneças não faz a coisa por menos. Não devia ser propriamente a fotografia que Centeno procurava tirar para arrancar o novo ano, mas o caminho para o eurogrupo tem destas coisas. Sobre a passagem de ano de Mário Centeno, o Instagram não conta mais nada. Mas esta simples fotografia de 1 de janeiro arrisca a ficar nas melhores do ano.